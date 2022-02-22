Военная техника России вошла в ДНР и ЛНР

Военная техника России вошла в ДНР и ЛНР
Военная техника России вошла в ДНР и ЛНР
Сегодня, 09:11ПолитикаФото: mil.ru

Источник: военная техника России вошла в ДНР и ЛНР

Колонны с российскими миротворцами вошли на территорию Донбасса. Об этом сообщает «RostovGazeta» со ссылкой на свой источник.

21 февраля Россия официально признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Министерству обороны было поручено обеспечить подержание мира на их территории. После этого, как сообщает «RostovGazeta», на линии фронта установилась относительная тишина. И появились данные о вводе на территорию Донбасса колонн российской военной техники. Сообщения об этом сейчас распространяют луганские телеграм-каналы.

Напомним,18 февраля вооруженные силы Украины возобновили обстрелы территории Донбасса. Главы ДНР и ЛНР призвали население эвакуироваться на территорию России из-за угрозы вооруженного вторжения. 21 февраля они обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать суверенитет республик. Совет безопасности и парламент России это решение поддержали.

В настоящее время беженцев из Донбасса размещают в более чем 30 регионах России. Решаются вопросы с обеспечением семей жильем, продуктами питания, одеждой. Свердловская область готова принять у себя 600 человек. Для размещения жителей ДНР и ЛНР уже высвобождают помещения.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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