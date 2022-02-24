Депутат Госдумы предложила отправить в отставку вице-губернатора Свердловской области

Глава комитета Госдумы раскритиковала свердловского вице-губернатора

Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и предложила его уволить. Причиной этого стало недавнее заявление чиновника об избиении мамы и ее дочери на Сортировке.

Глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина дала интервью одной из радиостанций. Она обратила внимание на слова свердловского вице-губернатора о драке в Екатеринбурге 11 февраля на Сортировке, в результате которой пострадали педагог и ее совершеннолетняя дочь. Напомним, Олег Чемезов обсудил этот инцидент с представителями национальных диаспор, в том числе азербайджанской. Но потом, в интервью одному из изданий, назвал современных девушек «легкодоступными». По мнению Нины Останиной, учитель не может вести себя так. Она назвала слова Олега Чемезова «воинствующим невежеством, которое возведено в ранг вице-губернатора» и сказала, что только за одно это высказывание его надо отстранить от должности. Еще Чемезову напомнили о равноправии мужчин и женщин. По законам Российской Федерации, и те, и другие имеют одинаковое право одеваться как им угодно. А курение и употребление спиртного в стране, как известно, совершеннолетним не запрещено. Пострадавшую 49-летнюю педагога Надежду Глазову в больнице прооперировали. Сейчас она проходит курс реабилитации.

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