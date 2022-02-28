Песков: «Путин относится к личным санкциям достаточно индифферентно»

О том, что президент РФ Владимир Путин относится к санкциям в отношении его личности достаточно индифферентно, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, запросные позиции России на переговорах с Украиной не анонсируются. Военная операция была развернута для обеспечения безопасности гражданского населения. Пресс-секретарь отметил, что поставки вооружения на Украину могут дестабилизировать ситуацию. Россия готовилась к введению санкций, поэтому были разработаны планы по смягчению последствий. Ответные ограничения будут выдвинуты с точки зрения интересов нашей страны. Напомним, днем 28 февраля в Гомеле начались переговоры российских и украинских властей по прекращению военной операции. 22 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Переговоры России и Украины начались в Гомеле

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