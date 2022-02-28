Силы ДНР завершают блокирование Мариуполя

Напомним, что 24 февраля Владимир Путин заявил о начале военной операции в Донбассе после просьб глав Донецкой и Луганской народных республик о помощи. В тот же день военнослужащие РФ нанесли удары по наземным объектам вооруженных сил Украины. Результатом наступления стали санкции на отечественные крупные банки и компании со стороны стран ЕС. Также Евросоюза закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил связанные с резервами и активами ЦБ РФ операции.