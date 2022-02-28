Силы ДНР завершают блокирование Мариуполя

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, войска ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ продвинулись на 23 километра, захватив контроль над Новой Астраханью и Боровеньками.
Как сообщают в Минобороны РФ, все населенные пункты Украины, перешедшие под контроль российских вооруженных сил, продолжают жить в обычном режиме. Большая часть городских администраций совместно с вооруженными силами России по договоренности осуществляют обеспечение порядка и поддержания мирной жизни.
Также в Министерстве обороны РФ подчеркивают, что военные действия начались со стороны режима в Киева и велись в течении восьми лет — в их ходе погибли более 14 тысяч человек. Россия должна была положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес страны, подчеркивают в Министерстве.
Напомним, что 24 февраля Владимир Путин заявил о начале военной операции в Донбассе после просьб глав Донецкой и Луганской народных республик о помощи. В тот же день военнослужащие РФ нанесли удары по наземным объектам вооруженных сил Украины. Результатом наступления стали санкции на отечественные крупные банки и компании со стороны стран ЕС. Также Евросоюза закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил связанные с резервами и активами ЦБ РФ операции.