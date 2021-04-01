На ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле объявлена повторная закупка

На ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле объявлена повторная закупка
Сегодня, 12:06ОбществоФото: Яндкс.Карты
Администрация Нижнего Тагила повторно объявила закупку на капитальный ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле.

Заявки на электронный аукцион принимаются с 31 марта по 8 апреля 2021 года. Начальная цена контракта составляет 130,8 миллиона рублей. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Средства выделяются из бюджета города и Свердловской области.

Согласно техзаданию, подрядчик должен капитально отремонтировать школу № 24 по адресу улица Сланцевая, дом 13а. Работы необходимо начать с даты заключения муниципального контракта и окончить не позднее 31 января 2022 года. С момента начала строительно-монтажных работ необходимо установить IP-камеры видеонаблюдения на строительной площадке. Ежемесячно подрядчик должен предоставлять заказчику материалы фото-видео фиксации работ.

Подрядчик должен выполнить общестроительные и отделочные работы. Будут отремонтированы фасад, кровля и вентиляция здания. Также работы необходимо провести на объектах канализации и отопления. Кроме того надо провести благоустройство и озеленение территории.

Гарантийный срок эксплуатации оставляет пять лет с момента приемки объекта.

Напомним, предыдущая закупка на ремонт школы № 24 в Нижнем Тагиле признана не состоявшейся. Подрядчик не был определен по причине отсутствия необходимых документов.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтшколаадминистрация Нижнего ТагилаНижний Тагилспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы