Нижний Тагил появился в соцсети «Грустнограм»

Первая запись на странице Нижнего Тагила опубликована 1 апреля. «Тагильская глина № 4» — так назван фонтан в парке Металлургов. За один день грустить с Нижним Тагилом стали девять пользователей.
Также на странице выложены фото перевернутой Бабы Ягы из Ледового городка, детей на топиарном динозавре в лесопарковой зоне «Пихтовые горы», колеса обозрения в парке им. Бондина и сошедшего с рельсов тагильского трамвая.
Подписаны фото в соответствующей «Грустнограму» тематике: «Говорят, в Сочи уезжаешь? Грустно», — пояснение к колесу обозрения в парке Бондина. «Тагильские драконы как причина детской травмы», — запись к детской площадке в районе города.
Напомним, социальная сеть «Грустнограм» была запущена в России 28 марта. По словам разработчиков, пока что работает только сайт — в дальнейшем приложение станет доступно в Google Play и App Store.