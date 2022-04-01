Нижний Тагил появился в соцсети «Грустнограм»

Нижний Тагил появился в соцсети «Грустнограм»
Нижний Тагил появился в соцсети «Грустнограм»
Сегодня, 13:50ОбществоФото: страница "Грустный Нижний Тагил" в соцсети "Грустнограм"
Страница «Грустного Нижнего Тагила» с печальными подписями к фото городских локаций появилась в соцсети «Грустнограм».

Первая запись на странице Нижнего Тагила опубликована 1 апреля. «Тагильская глина № 4» — так назван фонтан в парке Металлургов. За один день грустить с Нижним Тагилом стали девять пользователей.

Также на странице выложены фото перевернутой Бабы Ягы из Ледового городка, детей на топиарном динозавре в лесопарковой зоне «Пихтовые горы», колеса обозрения в парке им. Бондина и сошедшего с рельсов тагильского трамвая.

страница "Грустный Нижний Тагил" в соцсети "Грустнограм"

Подписаны фото в соответствующей «Грустнограму» тематике: «Говорят, в Сочи уезжаешь? Грустно», — пояснение к колесу обозрения в парке Бондина. «Тагильские драконы как причина детской травмы», — запись к детской площадке в районе города.

Напомним, социальная сеть «Грустнограм» была запущена в России 28 марта. По словам разработчиков, пока что работает только сайт — в дальнейшем приложение станет доступно в Google Play и App Store.

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