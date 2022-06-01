По-новому регистрировать пользователей соцсетей призвал СК РФ

По-новому регистрировать пользователей соцсетей призвал СК РФ
По-новому регистрировать пользователей соцсетей призвал СК РФ
Сегодня, 10:29ОбществоФото: 1MI
Следственный комитет России настаивает на необходимости смены правил регистрации в соцсетях.

По мнению СК, это необходимо для воспрепятствования распространению опасной информации. Ныне действующие принципы часто не дают возможность оперативно блокировать запрещенные материалы и привлекать к ответственности тех, кто их публикует, сказала РИА «Новости» замглавы СК России Елена Леоненко.

Годом ранее Роскомнадзор предлагал сделать обязательными условиями пользования соцсетями предоставление точного имени, паспортных данных, адреса проживания и подробной контактной информации. Однако позже в ведомстве все же посчитали излишним запрашивать у юзеров персональные данные из паспортов, сообщают «Новые Известия»

Материалы по теме:
роскомнадзорСК РФрегистрациясоцсетьконтентпользователи интернета#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы