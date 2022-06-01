По-новому регистрировать пользователей соцсетей призвал СК РФ

По мнению СК, это необходимо для воспрепятствования распространению опасной информации. Ныне действующие принципы часто не дают возможность оперативно блокировать запрещенные материалы и привлекать к ответственности тех, кто их публикует, сказала РИА «Новости» замглавы СК России Елена Леоненко.