Замгубернатора Павел Креков посетил самую современную школу Нижнего Тагила

Замгубернатора Павел Креков посетил самую современную школу Нижнего Тагила
Замгубернатора Павел Креков посетил самую современную школу Нижнего Тагила
Сегодня, 11:53ОбществоФото: 1MI
В ходе визита в Нижний Тагил замгубернатора Свердловской области Павел Креков побывал в школе № 100.

Для политика в последний день учебного года провели обстоятельную экскурсию по открытому в 2019 году учебному заведению. Павел Креков успели показать экспозицию школьного музея, центр информационных технологий, сооружение для тренировок по скалолазанию, пищеблок, концертный зал, медкабинет.

Также Павел Креков поприсутствовал на занятии в инженерном классе. Он оценил применяемые там инновационные технологии, профессионализм преподавательского состава, заинтересованность детей, уже в школьных стенах нацеленных на освоение будущей профессии, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Подводя итоги посещения сотой школы, заместитель главы региона отметил, что считает достижением то, что школа вскоре после постройки и начала работы зажила очень увлекательно и быстро стала одним из лидеров образования в регионе.

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