Замгубернатора Павел Креков посетил самую современную школу Нижнего Тагила

Для политика в последний день учебного года провели обстоятельную экскурсию по открытому в 2019 году учебному заведению. Павел Креков успели показать экспозицию школьного музея, центр информационных технологий, сооружение для тренировок по скалолазанию, пищеблок, концертный зал, медкабинет.
Также Павел Креков поприсутствовал на занятии в инженерном классе. Он оценил применяемые там инновационные технологии, профессионализм преподавательского состава, заинтересованность детей, уже в школьных стенах нацеленных на освоение будущей профессии, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Подводя итоги посещения сотой школы, заместитель главы региона отметил, что считает достижением то, что школа вскоре после постройки и начала работы зажила очень увлекательно и быстро стала одним из лидеров образования в регионе.