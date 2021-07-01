За драку двух учеников школа в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей

За драку двух учеников школа в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей
За драку двух учеников школа в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей
Сегодня, 18:28ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Свердловский облсуд решил, что школа № 178 в Екатеринбурге должна выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда ученику, которому в драке сломали нос.

Школьники подрались в феврале 2020 года на уроке физкультуры. В процессе конфликта один из учащихся получил закрытый перелом костей носа со смещением, из-за чего перенес операцию и восстановительное лечение. В результате мама мальчика подала иск в Орджоникидзевский районный суд. Она хотела взыскать с родителей соперника ее сына и школы компенсацию морального вреда.

В исковом заявлении женщина отметила, что у подростка после случившегося пропало желание ходить в школу и контактировать с одноклассниками,сообщает пресс-служба облсуда.

Суд частично удовлетворил иск: со школы принято решение взыскать 50 тысяч рублей и расходы на оплату юридических услуг — 3 тысячи рублей и 300 рублей госпошлины. Отмечается, что учебное заведение подало апелляционную жалобу, но суд оставил решение без изменений. Оно вступило в законную силу.

Напомним, 15 июня стало известно, что в Каменске-Уральском на перекрестке улицы Кунавина и проспекта Победы подрались два водителя. После того, как один из конфликтующих потерял сознание, его ограбил проезжающий мимо водитель КАМАЗа.

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Екатеринбург
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