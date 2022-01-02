У предпринимателей в Екатеринбурге стали чаще арестовывать и продавать недвижимость

У предпринимателей в Екатеринбурге стали чаще арестовывать и продавать недвижимость
У предпринимателей в Екатеринбурге стали чаще арестовывать и продавать недвижимость
Сегодня, 10:02ОбществоФото: pixabay.com
Квартиры и коттеджи у свердловских предпринимателей стали арестовывать чаще. Всему виной - огромные долги.

Одна из главных причин этого, как считают эксперты, - решения Конституционного и Верховного судов. Ведомства не усмотрели препятствий к продаже элитной недвижимости бизнесменов-банкротов. Поэтому делать это уже ничто не мешает.

Федеральный закон о банкротстве положения о субсидиарной ответственности ужесточен. По обновленной редакции документа, к персональной ответственности за долги теперь привлекают и бенефициаров. То есть тех, самих владельцев юрлиц.

Так, в июне 2021 года наказали дочь экс-депутата Госдумы РФ, основателя корпорации «ЯВА» Светлану Язеву. Владея фабрикой «Ювелиры Урала», она влипла в большие долги. И, как результат, квартира площадью 111,8 квадратных метра ушла «с молотка» за 9 миллионов 562 тысячи рублей. Не избежал суда и бизнесмен Аркадий Поторочин. У него забрали двухуровневую квартиру площадью в 147,3 квадратных метра.

Еще один пример — квартира осужденного экс- заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Помещение площадью 110 квадратных метров продали за 19 миллионов 315 тысяч рублей. А за просторный коттедж владельца разорившейся инвесткомпании «Уником Партнер» Игоря Кузьмина, площадью 811 квадратных метров на торгах выручили 21 миллион рублей.

Еще в Екатеринбурге продавали и другую недвижимость. Два паркинга в ЖК «Тихвин», которые ранее принадлежали сбежавшему за границу предпринимателю Дмитрию Чамовских, продали за менее чем 3 миллиона рублей, отмечает портал Е1.

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