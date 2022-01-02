У предпринимателей в Екатеринбурге стали чаще арестовывать и продавать недвижимость

Так, в июне 2021 года наказали дочь экс-депутата Госдумы РФ, основателя корпорации «ЯВА» Светлану Язеву. Владея фабрикой «Ювелиры Урала», она влипла в большие долги. И, как результат, квартира площадью 111,8 квадратных метра ушла «с молотка» за 9 миллионов 562 тысячи рублей. Не избежал суда и бизнесмен Аркадий Поторочин. У него забрали двухуровневую квартиру площадью в 147,3 квадратных метра.