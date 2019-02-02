Воспитанники детских садов Нижнего Тагила приняли участие в «Лыжне России – 2019»
2 февраля у ФОКа «Президентский» юные тагильчане со своими родителями собрались для участия в «Лыжне России – 2019».
Воспитанники детских садов приняли участие в забеге, который прошел в рамках «Лыжни России». Утром 2 февраля температура воздуха опустилась до -20 градусов, но дошкольники все равно собрались для участия в забеге. Юные тагильчане перед выходом на трассу грелись в здании ФОКа.
В целях безопасность забег воспитанники дошкольных образовательных учреждений Нижнего Тагила совершили без лыжных палок.
Напутственное слово для детей сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он также поддержал флэшмоб отцов маленьких тагильчан.
6-летняя Саша Гудкова встала на лыжи в третий раз в жизни, но с уверенностью преодолела дистанцию. 7-летний Ярослав Тарасюк финишировал на одной лыже, так как во время забега вторая отстегнулась. 5-летняя Маша Серебрякова с уверенностью прошла дистанцию, по словам родителей, юная тагильчанка часто встает зимой на лыжи.
Все воспитанники дошкольных образовательных учреждений получили памятные медали и шапочки с символикой Нижнего Тагила, сообщает «Тагильский рабочий».
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