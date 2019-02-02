Воспитанники детских садов Нижнего Тагила приняли участие в «Лыжне России – 2019»

Воспитанники детских садов приняли участие в забеге, который прошел в рамках «Лыжни России». Утром 2 февраля температура воздуха опустилась до -20 градусов, но дошкольники все равно собрались для участия в забеге. Юные тагильчане перед выходом на трассу грелись в здании ФОКа.

В целях безопасность забег воспитанники дошкольных образовательных учреждений Нижнего Тагила совершили без лыжных палок.

Напутственное слово для детей сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он также поддержал флэшмоб отцов маленьких тагильчан.

Фото: «Тагильский рабочий»

6-летняя Саша Гудкова встала на лыжи в третий раз в жизни, но с уверенностью преодолела дистанцию. 7-летний Ярослав Тарасюк финишировал на одной лыже, так как во время забега вторая отстегнулась. 5-летняя Маша Серебрякова с уверенностью прошла дистанцию, по словам родителей, юная тагильчанка часто встает зимой на лыжи.