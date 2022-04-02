Третий фигурант по делу об изнасиловании 15-летней девочки арестован в Екатеринбурге

Третий фигурант по делу об изнасиловании 15-летней девочки арестован в Екатеринбурге
Третий фигурант по делу об изнасиловании 15-летней девочки арестован в Екатеринбурге
Сегодня, 12:07ОбществоФото: 1MI
До 25 мая заключен под стражу врач-онколог в Екатеринбурге по делу об изнасиловании 15-летней ученицы коррекционной школы.

Ранее за решетку отправились бывший генерал-майор и его подруга, которая также участвовала в групповом насилии над несовершеннолетней, пишет Ура.ру. Всем фигурантам дела грозит уголовная ответственность, даже если подтвердится, что школьница добровольно вступала в интимную близость.

Напомним, предварительно известно, что 15-летняя девочка не раз и добровольно приезжала в квартиру, где занималась сексом с экс-военным, врачом-онкологом и его подругой. Брат и сестра пострадавшей стали шантажировать мужчин и вымогать у них деньги.

Сюжеты:
Екатеринбург
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