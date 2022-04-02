Третий фигурант по делу об изнасиловании 15-летней девочки арестован в Екатеринбурге

Напомним, предварительно известно, что 15-летняя девочка не раз и добровольно приезжала в квартиру, где занималась сексом с экс-военным, врачом-онкологом и его подругой. Брат и сестра пострадавшей стали шантажировать мужчин и вымогать у них деньги.