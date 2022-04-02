Третий фигурант по делу об изнасиловании 15-летней девочки арестован в Екатеринбурге

Ранее за решетку отправились бывший генерал-майор и его подруга, которая также участвовала в групповом насилии над несовершеннолетней, пишет Ура.ру. Всем фигурантам дела грозит уголовная ответственность, даже если подтвердится, что школьница добровольно вступала в интимную близость.
Напомним, предварительно известно, что 15-летняя девочка не раз и добровольно приезжала в квартиру, где занималась сексом с экс-военным, врачом-онкологом и его подругой. Брат и сестра пострадавшей стали шантажировать мужчин и вымогать у них деньги.