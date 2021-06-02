«Сдал на металлолом за 100 тысяч»: уралец осужден за хищение автокрана

«Сдал на металлолом за 100 тысяч»: уралец осужден за хищение автокрана
«Сдал на металлолом за 100 тысяч»: уралец осужден за хищение автокрана
Сегодня, 12:01ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Житель Кургана осужден за мошенническое хищение автокрана в Богдановичском городском округе. Мужчина попросил у продавца техники рассрочку, но деньги так и не отдал.

Рецидивист-мошенник нашел продавца автокрана на базе грузового автомобиля «Урал» на одном из интернет ресурсов по размещению объявлений в июне 2019 года. Задумав обмануть продавца, мужчина позвонил по указанному в объявлении телефону и договорился о встрече.

При последующем осмотре продаваемого автомобиля он сообщил собственнику заведомо ложную информацию о желании приобрести его в рассрочку. Не имея намерения и реальной финансовой возможности выплачивать денежные средства, злоумышленник убедил собственника передать ему автомобиль на основании устного договора купли-продажи, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Заполучив документы и ключи от автомобиля, обвиняемый уехал. А затем сдал автокран на металлолом, выручив порядка 100 тысяч рублей.

За совершенное преступление в отношении ранее судимого жителя Кургана было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере). При вынесении приговора суд учел в действиях мужчины наличие опасного рецидива. На момент рассмотрения данного дела уралец отбывал наказание в колонии строгого режима за предыдущее преступление.

В итоге ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Напомним, в хищении около 300 килограммов металла с базы на Руднике подозревается тагильчанин. В отношении безработного мужчины, который ранее был судим за преступления имущественного характера и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, было возбуждено уголовное дело.

Материалы по теме:
Свердловская областьпрокуратурасудуголовное делоприговоробществобогдановичКурганрецидивистхищениеуралецмошенникавтокран
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы