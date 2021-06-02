«Сдал на металлолом за 100 тысяч»: уралец осужден за хищение автокрана

Житель Кургана осужден за мошенническое хищение автокрана в Богдановичском городском округе. Мужчина попросил у продавца техники рассрочку, но деньги так и не отдал.

Рецидивист-мошенник нашел продавца автокрана на базе грузового автомобиля «Урал» на одном из интернет ресурсов по размещению объявлений в июне 2019 года. Задумав обмануть продавца, мужчина позвонил по указанному в объявлении телефону и договорился о встрече. При последующем осмотре продаваемого автомобиля он сообщил собственнику заведомо ложную информацию о желании приобрести его в рассрочку. Не имея намерения и реальной финансовой возможности выплачивать денежные средства, злоумышленник убедил собственника передать ему автомобиль на основании устного договора купли-продажи, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Заполучив документы и ключи от автомобиля, обвиняемый уехал. А затем сдал автокран на металлолом, выручив порядка 100 тысяч рублей. За совершенное преступление в отношении ранее судимого жителя Кургана было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере). При вынесении приговора суд учел в действиях мужчины наличие опасного рецидива. На момент рассмотрения данного дела уралец отбывал наказание в колонии строгого режима за предыдущее преступление. В итоге ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Напомним, в хищении около 300 килограммов металла с базы на Руднике подозревается тагильчанин. В отношении безработного мужчины, который ранее был судим за преступления имущественного характера и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, было возбуждено уголовное дело. В хищении около 300 килограммов металла с базы на Руднике подозревается тагильчанин

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