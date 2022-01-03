Пострадали 3 человека: ДТП с 5 машинами произошло на трассе под Екатеринбургом

Пострадали 3 человека: ДТП с 5 машинами произошло на трассе под Екатеринбургом
Пострадали 3 человека: ДТП с 5 машинами произошло на трассе под Екатеринбургом
Сегодня, 14:56ОбществоФото: МЧС по Свердловской области
Авария, в которой, по словам свидетелей, пострадало множество машин, произошла на свердловской трассе. Все случилось 3 января около 12.30 на дороге из Невьянска в Екатеринбург.

Больше 10 машин друг за другом столкнулись, одна сгорела, на обочине — люди. Мужчина лежал на снегу,рассказала одна из свидетельниц.

По ее словам, ехавший за их машиной автолюбитель не соблюдал скоростной режим, в результате чего его развернуло на обочине, а в автомобиль врезался джип. Как стало известно, в ДТП пострадали пять автомобилей и три человека, но никакого возгорания не было, сообщает Е1 со ссылкой на областное МЧС. Там рассказали, что инцидент произошел на 282-м километре автодороги Серов — Екатеринбург.

Фото: МЧС по Свердловской области

Напомним, на 2 января трассе в Кольцово водитель каршеринга устроил ДТП. Один из очевидцев рассказал, что виновник аварии был пьян.

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Екатеринбург
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