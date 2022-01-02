«Ребенка прижало ремнем»: «Делимобиль» влетел в иномарку в Кольцово

По словам свидетеля, водителю «Делимобиля» около 30 лет. После ДТП от него исходил характерный запах, также мужчина тяжело разговаривал, а его пассажир шатался. Авария произошла, так как машина выехала на встречную полосу. Свидетели отметили, что травмы получил юный пассажир Hyundai Solaris. Мальчик примерно 9 лет был доставлен в больницу.