«Ребенка прижало ремнем»: «Делимобиль» влетел в иномарку в Кольцово

По словам свидетеля, водителю «Делимобиля» около 30 лет. После ДТП от него исходил характерный запах, также мужчина тяжело разговаривал, а его пассажир шатался. Авария произошла, так как машина выехала на встречную полосу. Свидетели отметили, что травмы получил юный пассажир Hyundai Solaris. Мальчик примерно 9 лет был доставлен в больницу.
Прижало ремнем безопасности, все подушки сработали,рассказал мужчина.
Также, дожидаясь полицию, в инцидент вмешались жители Арамиля. Пьяный водитель с пассажирами хотели поймать такси и скрыться с места аварии. В ГИБДД рассказали, что теперь в инциденте разбираются сотрудники, сообщает Е1.
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