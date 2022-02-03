Тагильчане могут предложить проекты по улучшению города

В отборе могут принять участие некоммерческие организации, старосты сельских территорий, группы численностью не менее 10 человек, а также органы общественного самоуправления.
Предлагаемый проект не может касаться частной собственности, реализовать его необходимо в течение года. Вклад от заявителей должен составлять не менее 70% стоимости, при этом размер софинансирования на один проект не превысит двух миллионов рублей.
К заявке нужно приложить протокол собрания о поддержке проекта, расчет стоимости, а также презентацию состояния проблемы, сообщает пресс-служба администрации города.
Ознакомиться с подробными правилами по принятию проектов можно не официальном сайте Нижнего Тагила https://www.ntagil.org/ekonomika/iniziativa/.
Заявки от граждан принимаются с 14 февраля до 4 марта на улице Пархоменко, 1а, кабинет 407. С понедельника по четверг с 9.30 до 16.30, в пятницу — с 9.30 до 15.30. Перерыв с 12.00 до 13.00.