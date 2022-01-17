Общественники Нижнего Тагила получили грант на проект о тружениках тыла

Эти деньги пойдут на дальнейшее развитие проекта «Моя история в Книге Памяти: у станка — как на фронте», посвященного труженикам Уральского танкового завода № 183 (сейчас — «Уралвагонзавод»). На предыдущие гранты общественники смогли оцифровать 1160 страниц машинописных альбомов с информацией о 29 работниках завода, а также материалы 40 личных дел.