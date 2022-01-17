Общественники Нижнего Тагила получили грант на проект о тружениках тыла

Общественники Нижнего Тагила получили грант на проект о тружениках тыла
Общественники Нижнего Тагила получили грант на проект о тружениках тыла
Сегодня, 19:26ОбществоФото: 1MI
Общественная организация «Общество любителей русской истории» получила президентский грант в размере 1 млн 236 тысяч рублей.

Общественная организация «Общество любителей русской истории» получила президентский грант в размере 1 млн 236 тысяч рублей.

Эти деньги пойдут на дальнейшее развитие проекта «Моя история в Книге Памяти: у станка — как на фронте», посвященного труженикам Уральского танкового завода № 183 (сейчас — «Уралвагонзавод»). На предыдущие гранты общественники смогли оцифровать 1160 страниц машинописных альбомов с информацией о 29 работниках завода, а также материалы 40 личных дел.

Также был создан мультфильм, но сроки презентации анимационного произведения, сайта проекта, брошюры об УТЗ, выставки и учебного фильма были сдвинуты вперед, сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

На полученные средства в этом году зафиксируют информацию о работниках завода в электронной картотеке, а также дополнять сайт историями тружеников и видеороликами.

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