Общественники Нижнего Тагила получили грант на проект о тружениках тыла

Общественная организация «Общество любителей русской истории» получила президентский грант в размере 1 млн 236 тысяч рублей.
Эти деньги пойдут на дальнейшее развитие проекта «Моя история в Книге Памяти: у станка — как на фронте», посвященного труженикам Уральского танкового завода № 183 (сейчас — «Уралвагонзавод»). На предыдущие гранты общественники смогли оцифровать 1160 страниц машинописных альбомов с информацией о 29 работниках завода, а также материалы 40 личных дел.
Также был создан мультфильм, но сроки презентации анимационного произведения, сайта проекта, брошюры об УТЗ, выставки и учебного фильма были сдвинуты вперед, сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».
На полученные средства в этом году зафиксируют информацию о работниках завода в электронной картотеке, а также дополнять сайт историями тружеников и видеороликами.