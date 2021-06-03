По подозрению в угоне элитных иномарок задержан житель Екатеринбурга

Несколько краж иномарок раскрыто в Екатеринбурге. Ранее двух подозреваемых уже ловили на месте преступления, но они успевали скрыться, оставив угнанные машины, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

В результате полицейские установили личность подозреваемых. Ими оказались 34-летний местный житель, имевший судимость за аналогичные преступления, и его 61-летний подельник, который проживает в Среднеуральске. Первый эпизод кражи произошел 10 сентября 2020 года. Угнав «Тойоту Камри», злоумышленник пытался уехать от сотрудников ДПС, однако все же бросил машину и сбежать. Автомобиль был возвращен владельцу. Спустя неделю подельники похитили другую «Тойоту Камри» и повезли в место «отстоя», но их заметили полицейские. Тогда мужчины оставили машину и скрылись в лесу в районе деревни Сарапулки. Неподалеку была обнаружен и Hyundai Solaris, принадлежащий предполагаемым похитителям. В результате один из мужчин был обнаружен по месту своего жительства в микрорайоне Академический в Екатеринбурге. Отмечается, что перед тем, как выйти на улицу, он просил супругу спуститься в паркинг, выехать из двора и ожидать в условленном месте. После этого подозреваемый спускался по лестнице, так как в лифте есть камеры наблюдения. 15 декабря сотрудники уголовного розыска и бойцы ОМОН Росгвардии задержали екатеринбуржца. Также стало известно, что он принимал участие в другой краже — от дома по улице Чайковского был угнан автомобиль Mazda 6. На данный момент в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК Российской Федерации (Кража в крупном размере). Второй подозреваемый 1959 года рождения объявлен в розыск. Напомним, в начале апреля подросток в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль и вместе со своей подругой попал в аварию. На отечественной легковушке они врезались в стену жилого дома в Серове. Врезались в стену дома: подростки угнали автомобиль и попали в аварию в Серове

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