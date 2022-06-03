Мэрия НижнегоТагила и УСМ нашли компромисс, а жители Вагонки ждут горячую воду

Мэрия НижнегоТагила и УСМ нашли компромисс, а жители Вагонки ждут горячую воду
Мэрия НижнегоТагила и УСМ нашли компромисс, а жители Вагонки ждут горячую воду
Вчера, 20:05ОбществоФото: 1МI
Из-за перекопанного Ленинградского проспекта часть Вагонки остаётся без горячей воды, ЕВРАЗ получил новый штраф за экологию, а МУП в Тагиле сменил начальника — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за пятницу, 3 июня.

Администрации Нижнего Тагила и подрядчику моста на Циолковского удалось договориться — стороны нашли компромисс в решении вопроса о сдаче объекта. Глава муниципалитета Владислав Пинаев выразил надежду в беседе с редакцией, что основные работы на мосту удастся завершить ко дню города. О компромиссе между горадминистрацией и УСМ читайте в нашем материале.

Гланая светофорная служба Нижнего Тагила получила нового начальника. МУП «Сигнал-3» теперь будет руководить экс-глава службы безопасности УВЗ Вячеслав Масальский. Кстати, его супруга работает в Гордуме в пресс-службе. Бывший глава МУПа Вячеслав Сизов вышел на пенсию.

Некоторые жители Вагонки остаются до сих пор без горячей воды из-за ремонта теплотрассы на Ленинградском проспекте. Например, на Алтайке — там уже несколько дней люди греют воду в кастрюлях, не считая тех счастливчиков, которые поставили дома водонагреватель.

А вот одному из главных загрязнителей тагильского воздуха ЕВРАЗ НТМК все-таки выписали штраф. На этот раз — за несоблюдение экологических требований. Комбинат пытался оспорить решение и предписание прокуратуры, но тщетно. Тагилстроевский суд остался непреклонен.

Издание TagilCity.ru продолжает держать пальму первенства среди самых цитируемых СМИ Нижнего Тагила. Наша редакция делает для этого все возможное. Так, TagilCity.ru вошло в пятёрку наиболее цитируемых изданий Свердловской области, став пятым. Среди лидеров — мастодонты уральской журналистики.

Тагильчанка рассказала редакции, как больше недели искала своего сына. Тело выпавшего из окна тагильчанина опознали спустя три дня, после трагедии. Однако родным и близким погибшего о происшествии полицейские не сообщили. Каковы причины этого, а также как женщина смогла найти тело своего сына, читайте ниже.

Если отсутствие горячей воды жителей Вагонки расстраивает, то подрядчики нового скейтпарка на Пихтовых горах радуют. Строительство спортплощадки идёт с опережением графика. Корреспондент TagilCity.ru побывал на строительном объекте.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилИтоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Материалы по теме:
Пинаевитогициолковского#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы