Мэрия НижнегоТагила и УСМ нашли компромисс, а жители Вагонки ждут горячую воду

Из-за перекопанного Ленинградского проспекта часть Вагонки остаётся без горячей воды, ЕВРАЗ получил новый штраф за экологию, а МУП в Тагиле сменил начальника — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за пятницу, 3 июня.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter