Мэрия НижнегоТагила и УСМ нашли компромисс, а жители Вагонки ждут горячую воду

Администрации Нижнего Тагила и подрядчику моста на Циолковского удалось договориться — стороны нашли компромисс в решении вопроса о сдаче объекта. Глава муниципалитета Владислав Пинаев выразил надежду в беседе с редакцией, что основные работы на мосту удастся завершить ко дню города. О компромиссе между горадминистрацией и УСМ читайте в нашем материале.
Гланая светофорная служба Нижнего Тагила получила нового начальника. МУП «Сигнал-3» теперь будет руководить экс-глава службы безопасности УВЗ Вячеслав Масальский. Кстати, его супруга работает в Гордуме в пресс-службе. Бывший глава МУПа Вячеслав Сизов вышел на пенсию.
Некоторые жители Вагонки остаются до сих пор без горячей воды из-за ремонта теплотрассы на Ленинградском проспекте. Например, на Алтайке — там уже несколько дней люди греют воду в кастрюлях, не считая тех счастливчиков, которые поставили дома водонагреватель.
А вот одному из главных загрязнителей тагильского воздуха ЕВРАЗ НТМК все-таки выписали штраф. На этот раз — за несоблюдение экологических требований. Комбинат пытался оспорить решение и предписание прокуратуры, но тщетно. Тагилстроевский суд остался непреклонен.
Издание TagilCity.ru продолжает держать пальму первенства среди самых цитируемых СМИ Нижнего Тагила. Наша редакция делает для этого все возможное. Так, TagilCity.ru вошло в пятёрку наиболее цитируемых изданий Свердловской области, став пятым. Среди лидеров — мастодонты уральской журналистики.
Тагильчанка рассказала редакции, как больше недели искала своего сына. Тело выпавшего из окна тагильчанина опознали спустя три дня, после трагедии. Однако родным и близким погибшего о происшествии полицейские не сообщили. Каковы причины этого, а также как женщина смогла найти тело своего сына, читайте ниже.
Если отсутствие горячей воды жителей Вагонки расстраивает, то подрядчики нового скейтпарка на Пихтовых горах радуют. Строительство спортплощадки идёт с опережением графика. Корреспондент TagilCity.ru побывал на строительном объекте.