На привокзальной площади обещают поставить памятную стелу к юбилею Нижнего Тагила

Стела в честь присвоения Нижнему Тагилу звания «Города трудовой доблести» может появиться на привокзальной площади уже к юбилею города в следующем году. Деньги на строительство мемориала обещает выделить администрация президента РФ Путина.

Решение о финансировании строительства стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле было принято администрацией президента РФ. О том, что новый памятник появится на площади возле вокзала в четверг, 2 декабря, на совещании в горадминистрации заявил мэр Владислав Пинаев. Градоначальник подчеркнул, что проект будет очень емким, так как включает в себя реконструкцию территории — в настоящий момент будут получены эскиз и техническая документация, согласно которым планируется объявить конкурс на строительство стелы. По замыслу архитекторов, новый памятник будет представлять собой 17-метровую стелу, облицованную гранитом с основанием в виде равнобедренного треугольника и окруженную нисходящими пилонами. Визуализационный ряд был изготовлен совместно со специалистами военно-исторического общества РФ — для этого специалистам были представлены материалы о трудовых подвигах тагильчан. В целом, объект будут выполнен в едином архитектурном стиле с другими подобными стелами в городах России, получившими аналогичное звание. Однако элементы и материалы, из которых будет изготовлен памятник, для Нижнего Тагила — уникальны. На совещании также была поставлена цель реконструировать привокзальную площадь и разместить там памятную стелу к юбилею Нижнего Тагила 14 августа 2022 года. Напомним, звание города трудовой доблести Нижний Тагил был удостоен приказом президента России Владимира Путина. В честь этого новый въездной знак с указанием звания появился на Южном подъезде к городу.

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