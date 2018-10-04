Житель Красноуральска может получить 5 лет за избиение полицейского

43-летний житель Красноуральска обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Ему грозит 5 лет лишения свободы.
14 июня 2018 года житель Красноуральска 1975 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле магазина встретил сотрудника правоохранительных органов в гражданской одежде. Испытывая неприязнь к полицейскому за то, что тот привлек его к административной ответственности за правонарушение в октябре 2017 года, мужчина схватил сотрудника за кофту и нанес не менее 10 ударов кулаком в область лица и шеи.
Прокуратура Красноуральска утвердила обвинительное заключение в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ, в отношении 43-летнего подозреваемого.
Уголовное дело передано в Красноуральский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит 5 лет лишения свободы, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.