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Житель Красноуральска может получить 5 лет за избиение полицейского
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Newsbel.by 10.05.2018 ll7eamyyg1o660c8llsodket46uf6fos

Житель Красноуральска может получить 5 лет за избиение полицейского

Сегодня, 12:50Общество
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