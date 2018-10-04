Житель Красноуральска может получить 5 лет за избиение полицейского

14 июня 2018 года житель Красноуральска 1975 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле магазина встретил сотрудника правоохранительных органов в гражданской одежде. Испытывая неприязнь к полицейскому за то, что тот привлек его к административной ответственности за правонарушение в октябре 2017 года, мужчина схватил сотрудника за кофту и нанес не менее 10 ударов кулаком в область лица и шеи.