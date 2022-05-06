Без отопления остались детские сады Екатеринбурга

Родители детей возмутились преждевременным отключением батарей. Как оказалось, в некоторых детсадах отопления не было уже в конце апреля, пишет Е1.
По слова заведующей одного из садиков на Химмаше, отключить отопление решило управление образования. Также без теплых батарей остались все дошкольные учреждения Чкаловского района.
В департаменте образования Екатеринбурга объяснили, что отопление не отключалось, была снижена подача теплоносителя, пока стояла теплая погода, чтобы в помещениях была нормальная температура. Из-за похолодания подачу тепла снова увеличили.
Напомним, в Нижнем Тагиле отключать отопление начнут с 11 мая. В первую очередь будут отключены общественные заведения и жилые дома, позже отопительный сезон прекратится в социально-значимых объектах.