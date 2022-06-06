Полчища тараканов атаковали Вагонку в Тагиле, а тротуары на Круговой будут обустроены

Законность дымящейся лесопилки, от запаха которой задыхаются жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле, проверит районная прокуратура. Несмотря на то, что местные жители говорят, что не раз жаловались на сжигание древесных отходов на муниципальной земле, в природоохранной прокуратуре заявили, что к ним никаких жалоб ранее не поступало. Кроме того, к проблеме уже подключилась администрация Тагилстроевского района и собирается провести расширенное совещание о правильности утилизации отходов.
В отношении мебельщика Александра Гурьева, который обманул десятки тагильчан, заведено уголовное дело. Директор фирмы «Комфорт» брал не мене 70% предоплаты за свои услуги, однако потом переставал выходить на связь и не выполнял условия контракта, оставляя людей без денег и мебели. Согласно данным из открытых источников, Александр Гурьев с 1 июня 2022 года прекратил свою деятельность и задолжал по суду более трех миллионов рублей.
Дом с надворными постройками сгорел на Вагонке в Нижнем Тагиле. На улице Глеба Успенского работали пять единиц спецтехники и 15 огнеборцев. Площадь пожара составила 140 квадратных метров.
Началась реконструкция «директорского» дома на улице Ильича, 2 в Нижнем Тагиле, работы проводит ЗАО «Стройкомплекс». В рамках региональной госпрограммы было выделено около 73 миллионов рублей, здание относится к объектам культурного наследия. Жильцы дома софинансировали 2% от стоимости проекта ремонта, а оставшуюся сумму внесла мэрия города.
Сотни тараканов атаковали улицу Патона в Нижнем Тагиле. Насекомые выползают в темное время суток рядом с контейнерными баками у музыкальной школы № 2. Однако местный житель сообщил TagilCity.ru, что тараканы не доставляют ему каких-либо неудобств, в домах по соседству их нет.
Тротуары на улице Круговая обещали обустроить в администрации Нижнего Тагила. Кроме того, на дороге появятся шесть пешеходных переходов для удобства людей, живущих рядом. Тагильчане уже дано жалуются на опасную ситуацию, которая может привести к дорожно-транспортным происшествиям. По их словам, автомобилисты часто не соблюдают скоростной режим, а пешеходам приходится передвигаться по обочинам.