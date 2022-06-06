Полчища тараканов атаковали Вагонку в Тагиле, а тротуары на Круговой будут обустроены

Сотни тараканов ползают на улице Парковая в Нижнем Тагиле, тротуары на Круговой обещает обустроить администрация города, а в отношении мебельщика Александра Гурьева, обманувшего десятки клиентов, возбуждено уголовное дело — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Свердловской области за 6 июня.

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