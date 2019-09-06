«Рефтинская» птицефабрика предложила рекультивировать загрязненные ею земли

В 2016 году Росприроднадзор подал иск на птицефабрику за загрязнение почвы. В 2017 году городской суд Асбеста вынес решение о привлечении предприятия к административной ответственности.

Вчера прошло первое слушание по кассационному делу к птицефабрике. По словам генерального директора птицефабрики Александра Засыпкина, надзорному ведомству было предложено рекультивировать земли, которым был причинен ущерб. Департамент примет решение на следующей неделе.