«Рефтинская» птицефабрика предложила рекультивировать загрязненные ею земли
Сегодня, 19:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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«Рефтинская» птицефабрика предложила пойти на мировую по иску о взыскании 287 млн рублей за загрязнение почв пометом кур и коров, сообщает интернет-издание Znak.
В 2016 году Росприроднадзор подал иск на птицефабрику за загрязнение почвы. В 2017 году городской суд Асбеста вынес решение о привлечении предприятия к административной ответственности.
Вчера прошло первое слушание по кассационному делу к птицефабрике. По словам генерального директора птицефабрики Александра Засыпкина, надзорному ведомству было предложено рекультивировать земли, которым был причинен ущерб. Департамент примет решение на следующей неделе.
Также гендиректор пояснил, что рекультивация обойдется дешевле, чем сумма ущерба.
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