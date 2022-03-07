В TikTok больше не будет прямых эфиров для подписчиков из России

Социальная сеть TikTok объявила о приостановке прямого вещания на территории России. Помимо этого, новый контент также стал объектом блокировки - россиянам запретят постить свои видео.

Такое заявление появилось в воскресенье, 6 марта, на официальной странице TikTok в Twitter. Нововведения в социальной сети приняли из-за возможной блокировки после принятия в России закона об ответственности за фейковые новости о деятельности Вооруженных сил России. TikTok при этом не ограничит сервис обмена сообщениями — ограничения будут наложены внутри соцсети на прямые трансляции и новый видеоконтент. Напомним, закон об уголовной ответственности за »Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» предусматривает лишение свободы до трех лет либо штраф до полутора миллионов рублей. Изменения были внесены в ст. 207 УК РФ накануне, по словам советника президента РФ Дмитрия Пескова, из-за информационной войны вокруг ситуации на Украине. Разработчик компьютерной игры World of Warcraft остановил продажи в России

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