Директор за хищение почти 8 млн с предприятия осужден в Екатеринбурге

Директор за хищение почти 8 млн с предприятия осужден в Екатеринбурге
Директор за хищение почти 8 млн с предприятия осужден в Екатеринбурге
Сегодня, 16:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Житель Екатеринбурга, являвшийся директором ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания», похитил у предприятия почти 8 миллионов рублей. Он присваивал зарплату фиктивных работников.

Суд признал жителя Екатеринбурга виновным по ст. 159 УК РФ (Мошенничество, в особо крупном размере, покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). И приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Также мужчина заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Екатеринбуржец, осуществляя свой корыстный умысел о хищении средств компании, где он являлся директором, оплачивал задолженности по зарплате фиктивным работникам. В 2012 году он привлек к своим махинациям сотрудников аффилированных организаций, находящихся от него в служебной зависимости. Мужчина использовал личные данные не только работников, но и собственных родственников, которые не знали о его преступной деятельности.

С момента фиктивного трудоустройства он не выплачивал им заработную плату, однако организовал ее начисление с оформлением необходимых учетных документов, впоследствии похитив данные денежные средства, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В общей сложности мужчина похитил у предприятия около 7,9 миллиона рублей.

Напомним, генеральный директор свердловской транспортной компании приговорен к 4 годам тюрьмы за хищение свыше 13 миллионов рублей под предлогом получения субсидии за перевозку граждан.

Сюжеты:
Екатеринбург
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