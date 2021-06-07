Директор за хищение почти 8 млн с предприятия осужден в Екатеринбурге

Екатеринбуржец, осуществляя свой корыстный умысел о хищении средств компании, где он являлся директором, оплачивал задолженности по зарплате фиктивным работникам. В 2012 году он привлек к своим махинациям сотрудников аффилированных организаций, находящихся от него в служебной зависимости. Мужчина использовал личные данные не только работников, но и собственных родственников, которые не знали о его преступной деятельности.