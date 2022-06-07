Завуч лицея № 12 в Екатеринбурге уволен после ЛГБТ-скандала с танцем учеников

После скандала с провокационным танцем старшеклассников в лицее № 12 в Екатеринбурге уволен завуч. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

Ранее министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявлял, что директора надо уволить. Однако родители выступили в его защиту, а также губернатор Евгений Куйвашев. По словам мэра, завуч написала заявление об увольнении. Орлов высказался и по поводу танца. По его мнению, в школе такого происходить не должно. Увольнение завуча принято. Он уверен, что это правильное решение. По поводу директора мэр заявил, что человек работает 50 лет в системе образования и за это увольнять ее нельзя, пишет Е1. Напомним, скандал в лицее № 12 в Екатеринбурге начался после того, как в сети появилось видео с танцем мальчиков на последний звонок.

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