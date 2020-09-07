Куйвашев предложил руководству ВСМПО-Ависма объединиться в реализации соцпроектов

Куйвашев предложил руководству ВСМПО-Ависма объединиться в реализации соцпроектов

Сегодня, 20:37ОбществоPhoto: Департамент информационной политики
7 сентября губернатор Евгений Куйвашев и гендиректор корпорации ВСМПО-Ависма Сергей Степанов провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы по развитию предприятия, сообщает департамент информполитики.

Как отметил глава региона, для ВСМПО-Ависма всегда было важно не только развивать производство, но и реализовать соцпроекты в городе. Куйвашев подчеркнул, что именно это является приоритетной совместной задачей для правительства региона и руководства предприятия.

Также губернатор сказал о важности реализации недавно подписанного соглашения в СвЖД о строительстве железной дороги в «Титановой долине».

Кроме того, на встрече обсудили вопросы сохранения трудового коллектива в условиях, вызванных последствиями карантина из-за COVID-19, и возможности сотрудничества ВСМПО с промпредпритиями области.

Напомним, что в начале сентября бывшие сотрудники ВСМПО-Ависма обратились к президенту Владимиру Путину. Они были недовольны новой политикой руководства предприятия, которое увольняет сотрудников. Помимо этого, на заводе из-за экономического кризиса снизился темп выпуска продукции на 32%. В первом квартале этого года ВСМПО-Ависма получило 8,1 миллиарда убытка.

Stories:
Верхняя и Нижняя Салда
Related news:
Евгений КуйвашевВерхняя СалдаВСМПО-АВИСМА
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы