Куйвашев предложил руководству ВСМПО-Ависма объединиться в реализации соцпроектов

7 сентября губернатор Евгений Куйвашев и гендиректор корпорации ВСМПО-Ависма Сергей Степанов провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы по развитию предприятия, сообщает департамент информполитики.

Как отметил глава региона, для ВСМПО-Ависма всегда было важно не только развивать производство, но и реализовать соцпроекты в городе. Куйвашев подчеркнул, что именно это является приоритетной совместной задачей для правительства региона и руководства предприятия. Также губернатор сказал о важности реализации недавно подписанного соглашения в СвЖД о строительстве железной дороги в «Титановой долине». Кроме того, на встрече обсудили вопросы сохранения трудового коллектива в условиях, вызванных последствиями карантина из-за COVID-19, и возможности сотрудничества ВСМПО с промпредпритиями области. Напомним, что в начале сентября бывшие сотрудники ВСМПО-Ависма обратились к президенту Владимиру Путину. Они были недовольны новой политикой руководства предприятия, которое увольняет сотрудников. Помимо этого, на заводе из-за экономического кризиса снизился темп выпуска продукции на 32%. В первом квартале этого года ВСМПО-Ависма получило 8,1 миллиарда убытка. Прибыль ВСМПО-Ависма снизилась в 2,5 тысячи раз из-за пандемии COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter