Сотрудники завода в Екатеринбурге отказались работать из-за невыплаты зарплат

Сотрудники завода в Екатеринбурге отказались работать из-за невыплаты зарплат
Сотрудники завода в Екатеринбурге отказались работать из-за невыплаты зарплат
Сегодня, 12:10ОбществоФото: 1MI

Рабочие уральского завода объявили забастовку из-за невыплаты зарплат

Сотрудники «Уральского компрессорного завода» в Екатеринбурге отказались выходить на работу по причине задержки зарплат.

Заявление с требованием оплатить работу написали сотни сотрудников. По их словам, невыплаты начались с января 2022 года, после того, как были сменены акционеры, пишет Е1 со ссылкой на одного из сотрудников.

Руководство, по его словам, объясняет задержки проблемами с заказчиками, так как они не выплачивают средства и число заказов уменьшилось.

На данный момент прокуратура проводит проверку. По информации ведомства, средства не были выплачены 316 рабочим. Зарплата не выплачивалась два месяца и в результате накопился долг в размере 13,4 миллиона рублей.

В пресс-службе ведомства рассказали, что директор предприятия выступил в прокуратуре. В отношении него возбуждено административное дело по невыплате зарплаты. Также в суд направлено заявление о выдаче судебных приказов о взыскании зарплаты.

В прокуратуре отмечают, что планируют добиваться восстановления трудовых прав сотрудников завода.

Сюжеты:
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