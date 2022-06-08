Сотрудники завода в Екатеринбурге отказались работать из-за невыплаты зарплат

Заявление с требованием оплатить работу написали сотни сотрудников. По их словам, невыплаты начались с января 2022 года, после того, как были сменены акционеры, пишет Е1 со ссылкой на одного из сотрудников.
Руководство, по его словам, объясняет задержки проблемами с заказчиками, так как они не выплачивают средства и число заказов уменьшилось.
На данный момент прокуратура проводит проверку. По информации ведомства, средства не были выплачены 316 рабочим. Зарплата не выплачивалась два месяца и в результате накопился долг в размере 13,4 миллиона рублей.
В пресс-службе ведомства рассказали, что директор предприятия выступил в прокуратуре. В отношении него возбуждено административное дело по невыплате зарплаты. Также в суд направлено заявление о выдаче судебных приказов о взыскании зарплаты.
В прокуратуре отмечают, что планируют добиваться восстановления трудовых прав сотрудников завода.