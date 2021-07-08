Крестный ход в честь императорской семьи отменен в Екатеринбурге

В этом году не будет проводится крестный ход в царские дни, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Новый штамм коронавируса еще опаснее. Гораздо большее количество людей подключают к кислороду. Поэтому мы не согласовываем мероприятие в этом году и не будем перекрывать дороги. Идти на крестный ход самостоятельно — опасно,заявил Евгений Куйвашев.
Крестный ход придется отложить до следующего года, врачи рассчитывают, что к тому моменту пандемия закончится, отметил губрнатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, с 17 на 18 июля в Екатеринбурге традиционный крестный ход, посвященный царским дням, планировалось провести по аналогии мероприятия в 2020 году.