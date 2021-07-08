Крестный ход в честь императорской семьи отменен в Екатеринбурге

Крестный ход в честь императорской семьи отменен в Екатеринбурге
Крестный ход в честь императорской семьи отменен в Екатеринбурге
Сегодня, 14:31ОбществоФото: Скриншот видео
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил проводить традиционный ежегодный крестный ход, посвященный царским дням в Екатеринбурге.

В этом году не будет проводится крестный ход в царские дни, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Новый штамм коронавируса еще опаснее. Гораздо большее количество людей подключают к кислороду. Поэтому мы не согласовываем мероприятие в этом году и не будем перекрывать дороги. Идти на крестный ход самостоятельно — опасно,заявил Евгений Куйвашев.

Крестный ход придется отложить до следующего года, врачи рассчитывают, что к тому моменту пандемия закончится, отметил губрнатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, с 17 на 18 июля в Екатеринбурге традиционный крестный ход, посвященный царским дням, планировалось провести по аналогии мероприятия в 2020 году.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Царские днигубернаторКрестный ходотменаЕкатеринбургкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы