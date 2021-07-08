Крестный ход в честь императорской семьи отменен в Екатеринбурге

Новый штамм коронавируса еще опаснее. Гораздо большее количество людей подключают к кислороду. Поэтому мы не согласовываем мероприятие в этом году и не будем перекрывать дороги. Идти на крестный ход самостоятельно — опасно,заявил Евгений Куйвашев.