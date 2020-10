Прокуратура проверила работу «Водоканала» после жалоб тагильчан на фекальный потоп

В Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку после обращения жителей дома на улице Краснознаменная, 43. По словам жильцов, подвал дома регулярно подтапливают фекальные стоки центральной канализации. Ответственность за эти объекты водоотведения несет ООО «Водоканал-НТ».

Председатель правления МКД Юлия, рассказала TagilCity.ru, что проблема затопления канализационных колодцев и подвалов беспокоит их уже не первый год. Только за последние полтора года был зафиксирован подпор (застой — прим. ред.) канализации более 12 раз. Мы подавали заявку на прочистку колодцев, именно они не чистятся своевременно и переполняются. Когда сотрудники «Водоканала» не реагируют на нашу заявку своевременно, происходит подтопление подвального помещения. Последний раз ждали их 11 дней. За это время из-за застоя фекальных стоков стало нечем дышать в квартирах, появилась сырость, плесень и грибок. Всё это не только дискомфортно, но и может быть опасно для здоровья. Из-за влажности из подвала начинают летать комары и мошки, от постоянной влаги разрушается фундамент дома. После подтоплений приходится вызывать СЭС, чтобы обработать подвал,рассказывает Юлия. По ее словам, пришлось перенести старт подачи тепловой энергии, из-за того, что уровень воды не позволял специалистам подойти к вентилям отопления. Старшая по дому добавила, что сотрудники «Водоканала» не в первый раз реагируют на заявки не в срок. Однако даже после своевременного прибытия на вызов ситуация не меняется. В результате все равно происходит затопление, так как причина не устраняется. Жильцы уже дважды обращались в прокуратуру. Также жалобы были поданы в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию. Последнее заявление было направлено 7 сентября (имеется в распоряжении редакции). Согласно ему, заявка в управляющую компанию о затопленных колодцах в межквартальной канализации была подана 18 августа. Заявка была передана «Водоканалу», который отреагировал на нее только 29 августа. Данный факт зафиксировали камеры видеонаблюдения. Все 12 дней подвал жилого дома топило фекальными стоками, колодцы были забиты и не отводили канализационные воды, произвести откачку канализации не представлялось возможным. После прочистки межквартальных канализационных сетей «Водоканалом» 29 августа — был подключен дренажный насос, который откачал всю воду, находившуюся в подвале дома, говорится в заявлении. Подпор колодцев, в результате которого произошло затопление подвального помещения Photo: TagilCity.ru Отмечается, что уже через девять дней, 6 августа, межквартальная канализация вновь была забита. Согласно ответу Ленинской районной прокуратуры Нижнего Тагила от 25 сентября (имеется в распоряжении редакции), на обращение одного из жильцов, директору компании Вячеславу Тарану вынесено представление об устранении нарушений, а также должен быть решен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Прокуратурой района рассмотрены обращения […] на предмет ненадлежащего выполнения договорных обязательств со стороны сотрудников должностных лиц ООО «Водоканал-НТ», выражающихся в своевременном реагировании и исполнении поступающих заявок на прочистку выпусков канализационных колодцев, находящихся в зоне ответственности общества, в результате чего причинен материальный ущерб собственникам общего имущества многоквартирного дома № 43 по улице Краснознаменная в Нижнем Тагиле. По результатам рассмотрения обращений, доводы последних нашли свое подтверждение, сказано в ответе Ленинской районной прокуратуры. Отмечается, что жильцы могут обратиться в Ленинский районный суд с требованием о взыскании стоимости восстановительного ремонта подвального помещения, возмещения материального ущерба, причиненного в результате затопления подвала, а также морального вреда. Кроме того, предостережение об устранении нарушений вынес и Роспотребнадзор по Свердловской области. В ООО «Водоканал-НТ» TagilCity.ru сообщили, что на данный момент предоставить комментарий не могут, так как проводятся разбирательства по данному вопросу. Несмотря на возможность обращения в суд, жильцы дома предложили другой вариант решения проблемы. Мы хотим, чтобы нам прочистили колодцы — убрали из них всю лишнюю воду и возможные осадки на стенах, а также устранили причину затопления, сказала Юлия. Напомним, в середине августа Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала ООО «Водоканал-НТ» провести профилактические работы на Западной системе очистных сооружений по обеззараживанию от возбудителей паразитарных заболеваний. Отмечалось, что мероприятия в течение 2017–2020 годов на объекте не проводились.

