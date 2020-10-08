Прокуратура проверила работу «Водоканала» после жалоб тагильчан на фекальный потоп

Только за последние полтора года был зафиксирован подпор (застой — прим. ред.) канализации более 12 раз. Мы подавали заявку на прочистку колодцев, именно они не чистятся своевременно и переполняются. Когда сотрудники «Водоканала» не реагируют на нашу заявку своевременно, происходит подтопление подвального помещения. Последний раз ждали их 11 дней. За это время из-за застоя фекальных стоков стало нечем дышать в квартирах, появилась сырость, плесень и грибок. Всё это не только дискомфортно, но и может быть опасно для здоровья. Из-за влажности из подвала начинают летать комары и мошки, от постоянной влаги разрушается фундамент дома. После подтоплений приходится вызывать СЭС, чтобы обработать подвал,рассказывает Юлия.