Иск екатеринбургского «Водоканала» к Минспорта на 97 млн рублей оставлен без движения

Причиной являются нарушения в документации. Так, исковое заявление от 14 августа было оформлено с нарушениями. В частности, не было приложено доказательств соблюдения претензионного порядка.
Поэтому до 17 сентября иск был оставлен без движения. К этому времени предприятие должно устранить все недостатки.
Как ранее сообщало ИА «Накануне.RU», иск связан с неоплатой работ по техническому подключению крупного спортивного объекта к сетям водоснабжения и водоотведения. Также уточнялось, что этим объектом является стадион «Екатеринбург-Арена».