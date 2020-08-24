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Иск екатеринбургского «Водоканала» к Минспорта на 97 млн рублей оставлен без движения

24 августа 2020, 11:44
Иск МУП «Водоканал» из Екатеринбурга к Министерству спорта России был оставлен без движения. Такая информация предоставлена в картотеке Арбитражного суда.

Причиной являются нарушения в документации. Так, исковое заявление от 14 августа было оформлено с нарушениями. В частности, не было приложено доказательств соблюдения претензионного порядка.

Поэтому до 17 сентября иск был оставлен без движения. К этому времени предприятие должно устранить все недостатки.

Как ранее сообщало ИА «Накануне.RU», иск связан с неоплатой работ по техническому подключению крупного спортивного объекта к сетям водоснабжения и водоотведения. Также уточнялось, что этим объектом является стадион «Екатеринбург-Арена».

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#Суд#Иск#Екатеринбург#Водоканал#Новости УрФО#Общество
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