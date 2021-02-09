Мэрия Екатеринбурга собирается выставить на продажу 11 зданий-памятников

В список попали не только сами здания, но также и земельные участки под ними.
На аукцион выставят:
У депутатов возник вопрос о продаже здания «Дома купца Сапожникова». Сейчас его арендует Ямало-Уральская компания, там располагается хостел. Арендатор уже заказал проект реставрации фасада здания.
В департаменте по управлению муниципальным имуществом пояснили, что памятник используется не по назначению: назначение объекта является конторским, а используется он под хостел.
Потенциальный инвестор для этого здания уже есть и он готов выполнить все необходимые работы по его восстановлению,цитирует замначальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Владимира Захарова Е1.
Руководитель Ямало-Уральской компании Владимир Король пояснил, что по договору между мэрией и компанией с 2006 по июнь 2020 года обязанности по капремонту здания лежали на городе. О том, что он обязан заниматься этим, его уведомили только в 2018 году.
Он рассказал, что по собственной инициативе заключил договор с организацией, которая занималась разработкой проекта реставрации. Дополнительное соглашение, по которому обязанность по капремонту возлагается на арендатора, было заключено летом 2020 года.
Напомним, в Екатеринбурге в декабре 2020 года выставили на торги здание-памятник бывшего «Коляды-театра» на улице Тургенева, 20 за 11 миллионов рублей.