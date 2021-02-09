Мэрия Екатеринбурга собирается выставить на продажу 11 зданий-памятников

Руководитель Ямало-Уральской компании Владимир Король пояснил, что по договору между мэрией и компанией с 2006 по июнь 2020 года обязанности по капремонту здания лежали на городе. О том, что он обязан заниматься этим, его уведомили только в 2018 году.