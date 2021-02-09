Мэрия Екатеринбурга собирается выставить на продажу 11 зданий-памятников

Мэрия Екатеринбурга собирается выставить на продажу 11 зданий-памятников

Сегодня, 16:03ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили продажу 11 зданий-памятников архитектуры.

В список попали не только сами здания, но также и земельные участки под ними.

На аукцион выставят:

  • Подвал и первый этаж здания «Дом жилой» на перекрестке улицы Стахановской, 1 и проспекта Орджоникидзе, 10;
  • Земельный участок и здание объекта культурного наследия областного значения «Дом купца П. Я. Сапожникова» на перекрестке улиц Горького, 49 и Энгельса, 1;
  • «Дом городского головы Симанова» на улице Попова, 4;
  • «Дом жилой» на улице Сакко и Ванцетти, 69;
  • «Дом Рязанова» на улице Куйбышева, 42а;
  • Часть «Доходного дома купцов М. И. и В. И. Дмитриевых» на улице Вайнера, 16;
  • административные здания на улицах Чернышевского, 5, Генеральской, 15, Сакко и Ванцетти, 113, Отрадной, 1.

У депутатов возник вопрос о продаже здания «Дома купца Сапожникова». Сейчас его арендует Ямало-Уральская компания, там располагается хостел. Арендатор уже заказал проект реставрации фасада здания.

В департаменте по управлению муниципальным имуществом пояснили, что памятник используется не по назначению: назначение объекта является конторским, а используется он под хостел.

Потенциальный инвестор для этого здания уже есть и он готов выполнить все необходимые работы по его восстановлению,цитирует замначальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Владимира Захарова Е1.

Руководитель Ямало-Уральской компании Владимир Король пояснил, что по договору между мэрией и компанией с 2006 по июнь 2020 года обязанности по капремонту здания лежали на городе. О том, что он обязан заниматься этим, его уведомили только в 2018 году.

Он рассказал, что по собственной инициативе заключил договор с организацией, которая занималась разработкой проекта реставрации. Дополнительное соглашение, по которому обязанность по капремонту возлагается на арендатора, было заключено летом 2020 года.

Напомним, в Екатеринбурге в декабре 2020 года выставили на торги здание-памятник бывшего «Коляды-театра» на улице Тургенева, 20 за 11 миллионов рублей.

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