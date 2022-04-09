Тагильчанин отправился на Донбасс

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, целью данных действий стали денацификация и демилитаризация соседней страны. В ответ на это ряд стран ввел санкции против политиков, банков и предприятий.