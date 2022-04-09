Тагильчанин отправился на Донбасс

7 апреля фура с гуманитарной помощью для жителей ЛДНР выехала из Нижнего Тагила, в качестве сопровождающего на Донбасс отправился экообщественник Андрей Волегов. Мужчина поделился, что к сбору подключились жители Заречного и Красноуфимска.
Сбор гуманитарной помощи в Нижнем Тагиле будет продолжаться. Скоро выберут новые пункты приема и все желающие смогут присоединиться, рассказал редакции TagilCity.ru общественник.
По его прогнозам, в совокупности доставка и обратный путь займут около 10 дней.
В Тагиле к сбору гумпомощи по инициативе мэра Владислава Пинаева подключились не только горожане, но и чиновники, а также сотрудники крупных компаний.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, целью данных действий стали денацификация и демилитаризация соседней страны. В ответ на это ряд стран ввел санкции против политиков, банков и предприятий.