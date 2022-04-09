Тагильчанин отправился на Донбасс

Тагильчанин отправился на Донбасс
Тагильчанин отправился на Донбасс
Сегодня, 09:00ОбществоФото: TagilCity.ru
Экообщественник Андрей Волегов из Нижнего Тагила сопровождает груз гуманитарной помощи для жителей ЛДНР, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за спецоперации на Украине.

7 апреля фура с гуманитарной помощью для жителей ЛДНР выехала из Нижнего Тагила, в качестве сопровождающего на Донбасс отправился экообщественник Андрей Волегов. Мужчина поделился, что к сбору подключились жители Заречного и Красноуфимска.

Сбор гуманитарной помощи в Нижнем Тагиле будет продолжаться. Скоро выберут новые пункты приема и все желающие смогут присоединиться, рассказал редакции TagilCity.ru общественник.

По его прогнозам, в совокупности доставка и обратный путь займут около 10 дней.

TagilCity.ru

В Тагиле к сбору гумпомощи по инициативе мэра Владислава Пинаева подключились не только горожане, но и чиновники, а также сотрудники крупных компаний.

Видео:TagilCity.ru

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, целью данных действий стали денацификация и демилитаризация соседней страны. В ответ на это ряд стран ввел санкции против политиков, банков и предприятий.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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