В Нижнем Тагиле собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Posted 6 апреля 2022, 11:55
Published 6 апреля 2022, 11:55
Modified 29 ноября, 18:35
Updated 29 ноября, 18:35
Машины доставят в Донбасс продукты питания — макароны, крупы и масло, средства личной гигиены, предметы первой необходимости.
Мэр города Владислав Пинаев отметил, что гуманитарную помощь собрали на личные средства.
Две машины с гуманитарным грузом прибудут на общий пункт отправки. Туда же доставят еще две партии гумпомощи, которую собрали предприниматели Нижнего Тагила и активисты Общественной палаты.
Фуры отправятся в путь завтра, сообщает пресс-служба мэрии.
Первый гуманитарный груз (девять тонн) из Нижнего Тагила отправили в Донецкую и Луганскую народные республики в середине марта.
В акции участвовали волонтеры, депутаты гордумы, ветераны, градообразующие предприятия, а также неравнодушные тагильчане.
Все, кто хочет помочь жителям Донбасса и принять участие в сборе гуманитарной помощи, могут обратиться в Нижнетагильское отделение «Красного Креста».
Напомним, тагильчане активно участвуют в сборе гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР. В частности, осуществляется сбор предметов гигиены, нескоропортящихся продуктов, одежды и прочего.