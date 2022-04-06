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Posted 6 апреля 2022, 11:55

Published 6 апреля 2022, 11:55

Modified 29 ноября, 18:35

Updated 29 ноября, 18:35

В Нижнем Тагиле собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса

6 апреля 2022, 11:55
Гуманитарную помощь собрали жителям Донецкой и Луганской народных республик сотрудники администрации Нижнего Тагила и муниципальных учреждений.

Машины доставят в Донбасс продукты питания — макароны, крупы и масло, средства личной гигиены, предметы первой необходимости.

Мэр города Владислав Пинаев отметил, что гуманитарную помощь собрали на личные средства.

Две машины с гуманитарным грузом прибудут на общий пункт отправки. Туда же доставят еще две партии гумпомощи, которую собрали предприниматели Нижнего Тагила и активисты Общественной палаты.

Фуры отправятся в путь завтра, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый гуманитарный груз (девять тонн) из Нижнего Тагила отправили в Донецкую и Луганскую народные республики в середине марта.

В акции участвовали волонтеры, депутаты гордумы, ветераны, градообразующие предприятия, а также неравнодушные тагильчане.

Все, кто хочет помочь жителям Донбасса и принять участие в сборе гуманитарной помощи, могут обратиться в Нижнетагильское отделение «Красного Креста».

Напомним, тагильчане активно участвуют в сборе гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР. В частности, осуществляется сбор предметов гигиены, нескоропортящихся продуктов, одежды и прочего.

#Общество#Нижний Тагил#Донбасс#Гуманитарная помощь
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