От выбросов в Тагиле отекает носоглотка, а общественник-тагильчанин уехал на Донбасс

Отек носоглотки, першение в горле и осипший голос — нет, это не последствия омикрона или какой-то простуды. Это реакция организма на сон в апрельскую ночь с открытыми окнами в Нижнем Тагиле.
Помните историю с нелегальной лесопилкой в Малой Лае? Дак вот, там есть еще и нелегальный гараж, который перегораживает канаву. Вода застаивается как во время весеннего паводка, так и летом во время ливней.
Слезы ребенка и уговоры заведующей детского сада не смогли растопить сердца сотрудников «Золой осени» Нижнего Тагила. Причем тут выпускной и лишение родительских прав, читайте в нашем материале.
Апрельское солнышко уже растопило почти весь снег на улицах города, а рыбаки до сих пор пытают судьбу на Тагильском пруду. Один из таких искателей приключений пришел на пруд вместе со своим сыном.
Общественник и эко-активист Андрей Волегов решил реализовать известную фразу заводчиков Демидовых — «Не словами, а делами», и… уехал на Донбасс. Тагильчанин решил не только помочь в сборе гуманитарной помощи для пострадавших на Украине, но и внести личный посильный вклад.
Два поселка под Североуральском могут остаться без медиков из-за сокращения ставок. То есть, кадры есть, и ставки есть, но сокращенные в два раза. При чем тут шахтеры и чиновники, читайте тут.
Иномарка решила устроить гонки со скорой в центре Екатеринбурга. Итоги таковы, что больного пришлось везти с мигалками уже на другой машине СМП, и получивший травмы фельдшер.