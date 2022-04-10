От выбросов в Тагиле отекает носоглотка, а общественник-тагильчанин уехал на Донбасс

От выбросов в Тагиле отекает носоглотка, а общественник-тагильчанин уехал на Донбасс
От выбросов в Тагиле отекает носоглотка, а общественник-тагильчанин уехал на Донбасс
Сегодня, 19:37ОбществоФото: TagilCity.ru
Ребенка накануне выпускного переводят в другое образовательное учреждение, в Тагиле начался ямочный ремонт, а рыбаки продолжают удить рыбу, не смотря на предостережение спасателей — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Свердловской области в выходные, 9 и 10 апреля.

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