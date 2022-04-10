От выбросов в Тагиле отекает носоглотка, а общественник-тагильчанин уехал на Донбасс

Ребенка накануне выпускного переводят в другое образовательное учреждение, в Тагиле начался ямочный ремонт, а рыбаки продолжают удить рыбу, не смотря на предостережение спасателей — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Свердловской области в выходные, 9 и 10 апреля.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter