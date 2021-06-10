12-летняя школьница снимала порно с 5-летней девочкой в Екатеринбурге

12-летняя школьница из Екатеринбурга на протяжении года общалась в соцсетях и мессенджерах с анонимным мужчиной и отправляла ему за деньги видео интимного характера. По данному факту в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах.