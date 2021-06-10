12-летняя школьница снимала порно с 5-летней девочкой в Екатеринбурге

12-летняя школьница снимала порно с 5-летней девочкой в Екатеринбурге
12-летняя школьница снимала порно с 5-летней девочкой в Екатеринбурге
Сегодня, 11:03ОбществоФото: pixabay.com
Школьница из Екатеринбурга снимала порно с 5-летней соседской девочкой и отправляла видео анонимному мужчине. По данному факту в СКР возбуждено уголовное дело.

12-летняя школьница из Екатеринбурга на протяжении года общалась в соцсетях и мессенджерах с анонимным мужчиной и отправляла ему за деньги видео интимного характера. По данному факту в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах.

За каждое видео неизвестный платил девочке деньги, переводя их на банковскую карту матери.

Школьница начала с ним созваниваться по видеосвязи в WhatsApp. Но в ноябре ему захотелось чего-то нового. Тогда Катя привела к себе в комнату 5-летнюю девочку из соседней квартиры и сняла видео с ее участием, рассказал изданию собеседник.

Мужчине, который при общении с несовершеннолетней называл себя «Дориан Грей», грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, за распространение порнографических материалов с несовершеннолетними в соцсети «ДругВокруг» жителю Екатеринбурга грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Мужчина задержан, он написал явку с повинной.

Сюжеты:
Екатеринбург
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