Резерв ресурсов на случай ЧС создается в Екатеринбурге

Создаваемые фонды жизненно важных ресурсов предназначены для обеспечения возможности незамедлительной и успешной ликвидации непредвиденных чрезвычайных обстоятельств, к которым относятся, прежде всего, природные катаклизмы и технологические аварии.
За формирование, применение и восстановление резервов ответственна мэрия Екатеринбурга. В подписанном екатеринбургским градоначальником Алексеем Орловым документе говорится, что резерв составляют долгохранящаяся пища, приборы связи, стройматериалы, топливо.
Чрезвычайные резервы будут распределены по районам города и складированы при районных администрациях, сообщается на официальном портале администрации Екатеринбурга.