В Свердловской области экс-советник замгубернатора Бидонько обвиняется во взятке

Предполагается, что в период с 2014 по 2018 года он вступил в сговор с бизнесменами и способствовал заключению договоров на поставки продуктов именно у этих юридических лиц. Обвиняемый указывал начальнику управления образования города сообщать директорам школ и заведующим детских садов «правильные» организации, которая поставляют продукты. Общая сумма заключенных контрактов составляет 84 миллиона рублей. За свои «услуги» экс-замглавы получил взятку в размере почти шесть миллионов рублей.