В Свердловской области экс-советник замгубернатора Бидонько обвиняется во взятке

В Свердловской области экс-советник замгубернатора Бидонько обвиняется во взятке

Сегодня, 14:56ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Бывший заместитель мэра Лесного, экс-советник вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько Владислав Русаков обвиняется в сговоре и взятки при закупке продуктов образовательными учреждениями.

Следствием установлено, что Владислав Русаков с апреля 2010 года по апрель 2017 года трудился в должности заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной», а с 2017 по 2019 занимал должности директора департамента и начальника отдела Министерства инвестиций и развития Свердловской области.

Предполагается, что в период с 2014 по 2018 года он вступил в сговор с бизнесменами и способствовал заключению договоров на поставки продуктов именно у этих юридических лиц. Обвиняемый указывал начальнику управления образования города сообщать директорам школ и заведующим детских садов «правильные» организации, которая поставляют продукты. Общая сумма заключенных контрактов составляет 84 миллиона рублей. За свои «услуги» экс-замглавы получил взятку в размере почти шесть миллионов рублей.

Кроме того, следствие установило, что с 2005 по 2020 год обвиняемый занимался незаконной предпринимательской деятельностью через доверенных лиц и родственников и получил за указанный период доход свыше 5,9 миллиона рублей.

Владислав Русаков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности), частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере), частью 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Дело было передано на рассмотрение в городской суд Лесного.

Напомним, 10 февраля сообщалось об обвинении начальника ИК-46 в Невьянске во взятке. По версии следствия, он брал через посредника от заключенных деньги в особо крупном размере, а взамен оказывал им покровительство и в нужный момент «закрывал глаза» на многие инциденты.

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