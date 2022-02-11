Очистку дорог от снега усиливают в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле готовятся к новой волне снегопадов

На Средний Урал в самые ближайшие дни обрушатся осадки. По этой причине в Нижнем Тагиле усиливается работа по очистке улиц от скопившихся снежных куч.

Среднюю полосу России «атаковали» снегопады. Новая волна осадков движется и на Средний Урал, сообщил первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин на совещании. И дал указание об усилении работы по очистке города от снега. Дороги, парки, скверы, придомовые территории — все это следует очистить от куч уже в самые ближайшие выходные. Главное внимание при этом, по мнению Горячкина, коммунальные службы должны сосредоточить на остановочных пунктах, пешеходных зонах, и подъездах к социальным объектам. Жалобы на плохую работу управляющих компаний будут принимать в Госжилинспекции, так что недобросовестная уборка может обернуться штрафами. Но в администрации Нижнего Тагила выражают надежду, что коммунальщики будут прислушиваться к жителям многоквартирных домов. И не допустят заснеженности, например, около подъездов. С начала января с улиц Нижнего Тагила было вывезено более 81 тысячи тонн снега. Город ежедневно очищают более 50 единиц спецтехники. Правда, эта работа несколько затруднена из-за очередной волны коронавируса. Часть работников предприятий ЖКХ сейчас на больничном, пояснил начальник Управления городского хозяйства Андрей Лебедев. Но, тем не менее, ежесуточно на загородные полигоны удается вывозить около 2 тысяч тонн снега и наледи.

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