Очистку дорог от снега усиливают в Нижнем Тагиле

Очистку дорог от снега усиливают в Нижнем Тагиле
Очистку дорог от снега усиливают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:05ОбществоФото: 1MI

В Нижнем Тагиле готовятся к новой волне снегопадов

На Средний Урал в самые ближайшие дни обрушатся осадки. По этой причине в Нижнем Тагиле усиливается работа по очистке улиц от скопившихся снежных куч.

Среднюю полосу России «атаковали» снегопады. Новая волна осадков движется и на Средний Урал, сообщил первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин на совещании. И дал указание об усилении работы по очистке города от снега.

Дороги, парки, скверы, придомовые территории — все это следует очистить от куч уже в самые ближайшие выходные. Главное внимание при этом, по мнению Горячкина, коммунальные службы должны сосредоточить на остановочных пунктах, пешеходных зонах, и подъездах к социальным объектам.

Жалобы на плохую работу управляющих компаний будут принимать в Госжилинспекции, так что недобросовестная уборка может обернуться штрафами. Но в администрации Нижнего Тагила выражают надежду, что коммунальщики будут прислушиваться к жителям многоквартирных домов. И не допустят заснеженности, например, около подъездов.

С начала января с улиц Нижнего Тагила было вывезено более 81 тысячи тонн снега. Город ежедневно очищают более 50 единиц спецтехники. Правда, эта работа несколько затруднена из-за очередной волны коронавируса.

Часть работников предприятий ЖКХ сейчас на больничном, пояснил начальник Управления городского хозяйства Андрей Лебедев. Но, тем не менее, ежесуточно на загородные полигоны удается вывозить около 2 тысяч тонн снега и наледи.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьснегуборка снегаснегопадНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы