Протекающую крышу отремонтируют в здании спортшколы на Вые в Тагиле

В здании спортшколы № 3 олимпийского резерва на ул. Выйской, 68 летом устранят многолетнюю проблему — неправильно сконструированную кровлю. До этого дожди или таяние снега заканчивались потопом в помещениях на втором этаже.

Несколько лет сотрудники спортшколы № 3 борются с потопами из-за дождей. 12 лет назад строители ремонтировали кровлю и допустили ошибки при конструировании козырька — навес не защищает от осадков, поэтому вода стекает по фасаду и попадает в помещения на втором этаже. Пострадали два современных зала для занятий художественной гимнастикой и несколько подсобных помещений. От воды краска на стенах растрескалась и начала отходить, а на потолке образовались подтеки, рассказал редакции TagilCity.ru директор спортшколы Сергей Шамшуров. Переживает руководитель не только за состояние помещений, но и за безопасность воспитанниц и сотрудников — лишняя влага может привести к замыканию электропроводки. Если бы козырек сделали на 10-12 см больше, то было бы неплохо. А сейчас вода несущие конструкции затрагивает, стена разрушается, потолок весь в разводах, говорит директор. Летом этого года проблему наконец-то устранят. Строители сконструируют новую систему водоотведения и исправят ошибки предыдущей организации. По предварительному расчету, работы обойдутся в 300 тысяч рублей. Средства на ремонт кровли выделил депутат гордумы Александр Петров: Я всегда с удовольствием помогаю учреждениям допобразования. Дети — наше будущее, ради них мы в принципе и живем. В этот раз ко мне обратился директор спортшколы с просьбой помочь, я в свою очередь предложил главе города распределить часть средств от реализации депутатских указов. Так и удалось найти возможность помочь спортшколе № 3 на Вые. В спортивной школе №3 на ул. Выйской, 68 занимаются около 450 воспитанниц в возрасте от трех лет до 18 лет. Напомним, в Доме детского творчества Ленинского района в этом году отремонтируют малый актовый зал. Общая стоимость работ составила 500 тысяч рублей.

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