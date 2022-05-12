Впервые за 50 лет на Нижней Черемшанке отсыпали дорогу

7 мая жители микрорайона получили 25-тонный КамАЗ щебня, в результате чего смогли засыпать глубокие ямы на улице Весенней — самой отдаленной территории поселка.
У меня 90-летняя Анна Ивановна лично пошла КамАЗ встречать, всеми руководила, так как эту улицу 50 лет не отсыпали, поделилась председатель ТОСа «Нижняя Черемшанка» Ирина Ростягаева.
С ее слов, на проблемы их микрорайона обратил внимание тагильский депутат Александр Петров, который и выделил личные средства на покупку щебня. Народный избранник в беседе с редакцией TagilCity.ru отметил, что решил таким образом помочь жителям Нижней Черемшанки.
Перед Днем Победы мы встретились с Ириной Юрьевной (прим. — председатель ТОСа) и съездили в поселок. Она сказала, что самая главная проблема у них — это плохое состояние дорог на отдаленной улице. 25 тонн щебня приобрел на личные средства, так как депутатский миллион уже потрачен на нужды других горожан, сказал Александр Петров.
Материал для отсыпки привезли во время ежегодного субботника, поэтому жители смогли не только убрать мусор и прошлогоднюю листву, но и привести в порядок дороги, добавила Ирина Ростягаева.
Напомним, на Нижней Черемшанке проживает около 300 человек — микрорайон находится на окраине Нижнего Тагила, за территорией ВМЗ. В последнее время, со слов председателя ТОСа, дома в населенном пункте стала приобретать молодежь, однако в поселке до сих пор нет современной детской площадки.