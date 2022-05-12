Впервые за 50 лет на Нижней Черемшанке отсыпали дорогу

Перед Днем Победы мы встретились с Ириной Юрьевной (прим. — председатель ТОСа) и съездили в поселок. Она сказала, что самая главная проблема у них — это плохое состояние дорог на отдаленной улице. 25 тонн щебня приобрел на личные средства, так как депутатский миллион уже потрачен на нужды других горожан, сказал Александр Петров.