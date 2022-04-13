Новым председателем Общественной палаты Нижнего Тагила стала Нина Титова

Выборы председателя Общественной палаты четвертого созыва состоялись на первом пленарном заседании. Председатель первого и второго созывов Михаил Аршанский пояснил, что Нина Титова является одной из самых опытных руководителей организации для ветеранов, где она несколько лет возглавляет комиссии по жилищным и социальным вопросам, а также патриотическому воспитанию тагильчан. В 2005 году Нине Титовой было присвоено звание «Женщина года», сообщает пресс-служба администрации города.