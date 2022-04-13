Новым председателем Общественной палаты Нижнего Тагила стала Нина Титова

Выборы председателя Общественной палаты четвертого созыва состоялись на первом пленарном заседании. Председатель первого и второго созывов Михаил Аршанский пояснил, что Нина Титова является одной из самых опытных руководителей организации для ветеранов, где она несколько лет возглавляет комиссии по жилищным и социальным вопросам, а также патриотическому воспитанию тагильчан. В 2005 году Нине Титовой было присвоено звание «Женщина года», сообщает пресс-служба администрации города.
Тагильчанка высказала слова благодарности за оказанное доверие. Она отметила, что предыдущие созывы Общественной палаты проделали большую работу.
Я приложу все усилия, чтобы Общественная палата четвертого созыва продолжила следовать заданному вектору развития общественных институтов, конструктивного взаимодействия с органами местного самоуправления и поддержки городских проектов, рассказала Нина Титова.
Напомним, Общественная палата Нижнего Тагила формируется из 18 человек. Шесть из них выдвигаются от главы города, шесть от депутатов и шесть от общественных организаций.