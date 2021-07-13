137 новых контейнерных площадок принял на обслуживание регоператор «Рифей»

Еще 137 новых контейнерных площадок в Нижнем Тагиле и Гаринском, Новолялинском и Верхотурском городских округах, принял на обслуживание региональный оператор «Рифей» в 2021 году.

Как отметили в компании, в 2019 году лидерами по количеству мест накопления твердых коммунальных отходов, построенных после 2019 года, стали Нижний Тагил, Новолялинский, Горноуральский и Верхотурский ГО. В течение первого полугодия 2021 года «Рифей» принял в обслуживание еще 50 новых контейнерных площадок в Новолялинском городском округе, 45 — в Верхотурском ГО и 32 — в Нижнем Тагиле. Также 16 новых площадок для сбора ТКО в течение последнего года появились в Гаринском городском округе. Все построенные объекты оснащены современным контейнерным оборудованием и запущены в эксплуатацию, отметили в пресс-службе ООО «Компания «Рифей». Там подчеркнули, что по сравнению с 2019 годом, на 25% сократилось количество населенных пунктов с бесконтейнерным сбором на севере Свердловской области. Работа по организации новых контейнерных площадок, которую проводят органы местного самоуправления, позволяет нам более эффективно бороться с несанкционированными свалками. Практика показывает — в тех населенных пунктах, где отлажена система вывоза коммунальных отходов, очищенные территории не заполняются мусором снова, рассказал исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов. Вопросы по работе регионального оператора можно задать по телефону горячей линии: 8-800-234-02-43. Напомним, июньский антирейтинг площадок, где подъезд к контейнерам систематически перекрывают припаркованные автомобили жителей Нижнего Тагила, составил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Июньский антирейтинг неподъездных мусорных площадок составлен в Нижнем Тагиле

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