Избили 65-летнего учителя: два жителя Краснотурьинска получили по 10 лет за убийство
Сегодня, 13:54ОбществоФото: СУ СК РФ по Свердловской области
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Два молодых человека 1993 и 1999 годов рождения из поселка Рудничный города Краснотурьинск получили по 10 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью 65-летнему пенсионеру, повлекшего его смерть.
Следствие считает, что 29 ноября 2017 года два молодых человека, проживающих в поселке Рудничный города Краснотурьинска в состоянии алкогольного опьянения пришли навестить 65-летнего пенсионера бывшего учителя физики в квартире на улице Соломенникова. В результате беседы возник конфликт, тогда молодые люди нанесли пожилому человеку множественные удары, причинив тяжкие телесные повреждения. Уходя, один из злоумышленников, похитил телевизор пострадавшего стоимостью 45 тысяч рублей.
Пенсионер скончался в больнице от полученных травм.
Суд признал молодых людей виновными в причинении смерти по неосторожности и приговорил каждого к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, информирует СУ СК РФ по Свердловской области.
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