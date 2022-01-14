Детский сад «Радость» из Нижнего Тагила стал призером чемпионата профмастерства

Детский сад «Радость» из Нижнего Тагила стал призером чемпионата профмастерства
Детский сад «Радость» из Нижнего Тагила стал призером чемпионата профмастерства
Сегодня, 15:37ОбществоФото: 1MI
Работники нижнетагильского детского сада № 45 «Радость» заняли третье место на первом чемпионате Свердловской области по профессиональному мастерству.

Соревнования такого уровня в Свердловской области проводились в 2021 году. Их участниками были работники организаций образования, культуры и социальной сферы. В номинации «Лучшее учреждение» победу одержал нижнетагильский детсад № 45.

Его представители на конкурсе презентовали концепцию загородного образовательного учреждения для дошкольников «Лесная сказка». Они не только смогли рассказать об управлении эти объектом, но и раскрыли тонкости создания комфортных условий для развития и оздоровления подрастающего поколения. По итогу судейства коллективу присудили почетное третье место.

Организатором конкурса профессионального мастерства была «Международная Академия развития образования». По решению жюри, детский сад из Нижнего Тагила будет участвовать в «Первом смотре-конкурсе профессионального мастерства среди образовательных учреждений Союзного государства РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ — 2022», сообщает пресс-служба администрации города.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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