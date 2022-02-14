Студенты УрФу возмутились возврату к очной форме обучения

Студенты УрФу возмутились возврату к очной форме обучения
Студенты УрФу возмутились возврату к очной форме обучения
Сегодня, 08:27ОбществоФото: Союз студентов УрФУ в Twitter

Студенты УрФУ в соцсетях требуют вернуть дистант в вузе

С 14 февраля в Уральской федеральном университете возобновились занятия в очной форме. Студенты в соцсетях возмущаются. Они пишут, что в вузе не до конца соблюдаются меры по борьбе с коронавирусом.

Своими сомнениями о целесообразности выхода с дистанта студенты делятся в telegram-канале университета. Комментариев несколько сотен. Их авторы выражают свое несогласие с возвратом к очному формату обучения.

Причиной такого наплыва сообщений стало решение ректората о частичном возвращении учащихся с дистанционки. Однако в вузе это объясняют экспериментом по внедрению так называемого гибридного формата обучения, когда занятие одновременно осуществляется в стенах «альма-матер» и транслируется на учебной платформе Teams. Что удобно, например, для заболевших студентов.

Под эксперимент отвели более 100 аудиторий. В личном кабинете студента они отображаются с тегом «Гибридный формат». Заболевшим руководство вуза рекомендует оставаться дома. Силком их в вуз тащить не собираются.

Напомним, в минувшую пятницу руководство области приняло решение об отмене дистанта в школах с 16 февраля, однако средних специальных учебных заведений это не коснулось.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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