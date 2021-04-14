Экстренная офтальмологическая помощь прекращена в Нижнем Тагиле

Объявление о прекращении оказания экстренной помощи пациентам с проникающими ранениями глазного яблока, сообщил главный врач городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле Александр Павловских. Это решение следует из письма главврача сотрудникам подведомственных больниц и связано с перепрофилированием стационарных отделений ГАУЗ СО «ГБ № 1 Нижний Тагил». Горожане с подобными травмами будут направляться в Екатеринбург в ЦГКБ № 23, сообщает URA.RU.
С 19 апреля 2021 года оказание помощи по профилю «офтальмология» в травматологическом пункте на проспекте Вагоностроителей 12, будет прекращено.
Тагильские травмпункты будут осуществлять оказание первичной медицинской помощи гражданам, с подозрением на травму глаза. Пациенты, которым требуется специализированная экстренная и высокотехнологичная медпомощь, смогут получить ее в Екатеринбурге.
Напомним, с 1 апреля физкабинет на Вагонке работает только в травматологии на проспекте Вагоностроителей, 12, туда будут направляться пациенты поликлиники на улице Окунева, 30.