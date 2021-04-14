Экстренная офтальмологическая помощь прекращена в Нижнем Тагиле

Объявление о прекращении оказания экстренной помощи пациентам с проникающими ранениями глазного яблока, сообщил главный врач городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле Александр Павловских. Это решение следует из письма главврача сотрудникам подведомственных больниц и связано с перепрофилированием стационарных отделений ГАУЗ СО «ГБ № 1 Нижний Тагил». Горожане с подобными травмами будут направляться в Екатеринбург в ЦГКБ № 23, сообщает URA.RU.