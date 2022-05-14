Двух матерей-одиночек незаконно уволил глава Алапаевского района Олег Булатов

Двух матерей-одиночек незаконно уволил глава Алапаевского района Олег Булатов
Двух матерей-одиночек незаконно уволил глава Алапаевского района Олег Булатов
Сегодня, 11:11ОбществоФото: 1MI
Двух сотрудниц администрации, матерей одиночек, уволил глава Алапаевского района Олег Булатов, нарушив трудовое законодательство.

Поводом для проверки стало обращение в прокуратуру депутата Госдумы Андрей Альшевских. В ведомстве выявили, что Булатов по своей инициативе лишил работы одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 14 лет. Это противоречит Трудовому кодексу Российской Федерации.

Теперь глава должен восстановить женщин на работе. Однако он ушел в отпуск, так этого и не сделав, пишет ЕАН.

Напомним, жители Алапаевска собирают подписи за отставку главы города Сайгида Билалова. По словам активистов, подписались уже более тысячи горожан.

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Новости УрФОАлапаевск
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