Двух матерей-одиночек незаконно уволил глава Алапаевского района Олег Булатов

Поводом для проверки стало обращение в прокуратуру депутата Госдумы Андрей Альшевских. В ведомстве выявили, что Булатов по своей инициативе лишил работы одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 14 лет. Это противоречит Трудовому кодексу Российской Федерации.