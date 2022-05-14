Двух матерей-одиночек незаконно уволил глава Алапаевского района Олег Булатов

Поводом для проверки стало обращение в прокуратуру депутата Госдумы Андрей Альшевских. В ведомстве выявили, что Булатов по своей инициативе лишил работы одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 14 лет. Это противоречит Трудовому кодексу Российской Федерации.
Теперь глава должен восстановить женщин на работе. Однако он ушел в отпуск, так этого и не сделав, пишет ЕАН.
Напомним, жители Алапаевска собирают подписи за отставку главы города Сайгида Билалова. По словам активистов, подписались уже более тысячи горожан.