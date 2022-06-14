Спортсшколу Верхней Салды обязали восстановить в должности тренера Игоря Прихода

ДЮСШ Верхней Салды обязали восстановить в должности тренера Игоря Прихода, вместе с тем выплатить ему 233 тысячи рублей за время вынужденного прогула. Такое решение вынес Верхнесалдиснкий суд, пишет пресс-служба ведомства.
Отмечается, что тренера уволили в ноябре прошлого года. За тренера заступились его воспитанники и их родители, другие спортсмены и Федерация дзюдо. Игорь Александрович тогда обратился в суд.
Известно, что вынесенное решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение 30 дней.
Напомним, что тренера, проработавшего в детской спортшколе более 10 лет, уволили в прошлом году. Сам мужчина посчитал, что увольнение произошло из-за того, что он выразил несогласие с позицией своего начальства. После того, как общественность заступилась за тренера, его руководство высказало, что тот был уволен законно, так как вел себя высокомерно и нарушал трудовую дисциплину.