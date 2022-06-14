Спортсшколу Верхней Салды обязали восстановить в должности тренера Игоря Прихода

Напомним, что тренера, проработавшего в детской спортшколе более 10 лет, уволили в прошлом году. Сам мужчина посчитал, что увольнение произошло из-за того, что он выразил несогласие с позицией своего начальства. После того, как общественность заступилась за тренера, его руководство высказало, что тот был уволен законно, так как вел себя высокомерно и нарушал трудовую дисциплину.